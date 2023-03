Alt var kaos. Nogle uger tidligere havde Al-Qaeda kapret to Boeing-fly og fløjet dem direkte ind i World Trade Centers tvillingetårne i New York. Nu landede tusinder af amerikanske soldater på afghansk jord for at finde frem til Osama bin Ladens gemmested.

Medierne gik i gult. Alt bimlede og bamlede.

Den første fase af aktionen var hurtigt overstået. I løbet af et par måneder blev Taliban jaget på flugt og afghanerne befriet for de kjortelklædte mørkemænd. Sådan lød overskrifterne i hvert fald, hvis man abonnerede på vestlige medier.