Rihanna optrådte til Super Bowl med ny baby i maven

Det fik straks brugere på sociale medier til at spekulere i, om der var endnu en baby på vej.

Og ganske rigtigt bekræfter en repræsentant for Rihanna nu over for medierne AP, Hollywood Reporter og Rolling Stone, at Rihanna er gravid.

Rihanna har allerede en ni måneder gammel søn med rapstjernen Asap Rocky.

Ved showet i pausen ved NFL-finalen søndag lokal tid optrådte Rihanna med et medley af nogle af hendes største sange, blandt andet ”Work”, ”Diamonds” og ”Where Have You Been”.

Omkring sig havde hun dusinvis af dansere, der var iført store hvide dragter.