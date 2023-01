Ritt Bjerregaard giver sidste ord til Mikael Bertelsen

Den tidligere socialdemokratiske minister, overborgmester og EU-kommissær sov stille ind 21. januar - 81 år gammel.

Derfor bliver optagelserne af Mikael Bertelsens interview, som i første omgang bliver arkiveret på Det Kongelige Bibliotek, hevet frem og redigeret til en udsendelse på TV 2.

- Ritt Bjerregaard var ikke kun optaget af at fortælle sin egen livshistorie, men var også bevidst om, at hun kunne give os et unikt indblik i magtens maskinrum, siger Mikael Bertelsen i en pressemeddelelse om interviewet med Ritt Bjerregaard.