Skydedørene åbner sig, og de to går forsigtigt hinanden i møde på træbroen, hvor guirlander med kunstige kirsebærblomster kaster deres lyserøde skær over det, der skal til at ske.

I blinde har de delt deres sorger og frygt. De har grinet og grædt, og han har været nede på knæ. Tilbage står den mindre detalje, at de aldrig har set hinanden.