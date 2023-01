- Det afgørende bliver så, hvad det nye brand skal og kan. I navnet ligger jo et klarere fokus på, at man er et storbymedie.

- Det forpligter forhåbentlig, for København er på sin egen besynderlige måde næsten en nyhedsørken. Det taler vi ofte om som et provinsproblem. Men sandheden er, at København er et af de steder i landet, der har færrest journalister per indbygger, som dækker byen.

Lorry sendte sin første udsendelse i 1990. Sendetiderne hos TV 2 Kosmopol forbliver de samme.