Martin Brygmann føler sig privilegeret over den brede palet af kunstarter, han har haft mulighed for at eksperimentere med gennem sin karriere. Dog er der ingen tvivl om, at han foretrækker at lave musik.

»Der er intet, der slår følelsen af en god sang – ikke engang mad eller sex. Musik vækker så mange gode følelser. Det kan være så vild en oplevelse, at der opstår en total eufori inden i mig,« siger han.

Musikken vandt hans hjerte

Martin Brygmann er autodidakt. Da han var færdig med 10. klasse forsøgte han sig først med Det Frie Gymnasium, hvorefter han påbegyndte en VVS-uddannelse, for det var den korteste uddannelse, han kunne finde. Ingen af delene havde han stor succes med, så han besluttede i stedet at forfølge sin passion for musikken.

»Jeg tror, at musikken kom først, og så kom noderne. Sådan er det også lidt med mig. Jeg ved ikke noget om teori, jeg arbejder kun på øret. Nogle gange skifter jeg også bare toneart – for mig lyder det helt naturligt, men for andre lyder det helt skørt,« siger han.

Nogle år efter, at han udelukkende havde dyrket sin passion for musikken, besluttede han, at han ville være skuespiller. Uddannelsen tog fire år, og det havde han ikke tid til, så han besluttede i stedet, at nu var han bare skuespiller.

I samme periode voksede hans omgangskreds sig større, og det var især skuespillere, der stødte til.

»Skuespillerne satte i højere grad spørgsmålstegn ved livet end mine musiker-venner gjorde, og det kunne jeg meget godt lide, så pludselig havde jeg en stor omgangskreds med skuespillere, som jeg hægtede mig på,« siger han.

Åben for det meste

Det var i samme periode, at han mødte holdet bag Lex & Klatten, som blev startskuddet til, at hans karriere for alvor tog fart.

Er der noget i din karriere, du mangler at afprøve?

»Jo ældre man bliver, jo mindre bliver feltet, og det er jo både godt og dårligt. For da jeg var ung, var alt nyt og spændende, nu skal jeg gøre sig mere umage. Jeg har svært ved at gøre ting, jeg har gjort før,« siger han.

Martin Brygmann er overbevist om, at mulighederne stadig er mange. Han er åben over for det meste, men der er en bestemt retning, han bestemt ikke har tænkt sig at gå.

»Jeg skal aldrig være filminstruktør. Jeg har aldrig prøvet det, men det har jeg virkelig bare ikke lyst til, selvom det er meget populært,« siger han.

Senest har han dannet en trio ved navn ”Martin, Poul & Peter” med to af sine gode kolleger, Poul Reimann og Peter Stenbæk. De er i fuld gang med albummet ”Kystbanefunk”, der flirter med starthalvfemsernes soul/funk. Det er med danske tekster, og singlen ”Jogging” kommer til februar.

Kreativiteten er gået generationen videre.

Hans to ældste børn, Frida og Ludvig Brygmann, har også godt gang i den kreative karriere.

Dem har Martin Brygmann fra sit første ægteskab. Sammen med sin nuværende hustru har han tre børn og kan dermed kalde sig for far til fem.

Han er morfar, og senere på året bliver han også farfar for første gang.

»Hvis jeg kradsede af nu, ville jeg virkelig have haft et fantastisk liv. Men der er masser af mere tilbage at opleve,« lyder det fra Martin Brygmann.