27/09/2022 KL. 09:00

»Jeg er ret ambitiøs med de ting, jeg kaster mig over«

Rasmus Tantholdt lærte tidligt at finde vej gennem kaos. Som ung teenager mistede han sin alkoholiske far i en tragisk togulykke. Siden har den bogaktuelle krigskorrespondent forsøgt at spille sine kort så godt som muligt. Og lære af sine fejl.