10/09/2022 KL. 11:45

For abonnenter

»Jeg er født med en tyrkertro på, at alt ender godt«

Asger Aamund har det anstrengt med mennesker, der nægter at skifte standpunkt. Eller som lader sig krænke over småting. Samfundet går i stå, hvis ikke vi er parate til at blive stødt af hinanden, siger den 82-årige erhvervsmand, der genkender sig selv i jødiske mødre og drømmer om at ende sit liv som Jens Vejmand.