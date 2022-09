Langtidsholdbar og alsidig diskokonge

»Vi var nødt til at stå fast, fordi før det søgsmål var der ikke rigtig noget koncept om, at samples kan være et brud på ophavsret. Det har nok været godt for industrien, at det blev slået fast,« siger Rodgers i et interview med magasinet Esquire.

Nile Rodgers producerer stadig hits for tidens største kunstnere herunder ”Cuff it” på Beyoncés album ”Renaissance” fra 2022.

I sin karriere har han skrevet, produceret og sunget numre, der har solgt mere end 500 millioner albums og 75 millioner singler verden over.

Han er i Rock and Roll Hall of Fame, har vundet tre Grammy Awards og er formand for Songwriters Hall of Fame.

