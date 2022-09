Det smukke ansigt er gemt bag masken

Skuespiller, forfatter, mimer, underviser, maskefremstiller og så videre. Listen over ting, som Torben Jetsmark har nået i sit liv er lang, og når man runder 80 år, begynder man at reflektere over tilværelsen.

»Du ser på, hvordan det går dine kolleger, du læser din avis, og ser, at du formentlig ikke har mange år tilbage. Det gør man jo,« siger Torben Jetsmark.