Daniel Dencik er en sjælden multikunstner med blandt andet den fremragende film ”Guldkysten” fra 2015 og den smukke essaysamling ”Sportshjerte” fra 2018 bag sig – og så er han en af de forfattere, som virkelig giver meget af sig selv.

Med ”Første person flertal”, som virker så meget som autofiktion, at det vitterligt ligner en biografisk bog, prøver Dencik at svare på et spørgsmål, der med god grund nager ham, ja, faktisk er ved at slide ham op: