Min drøm om lykken?

»Jeg drømmer ikke om lykken. Det har jeg aldrig gjort. Jeg ønsker blot at være lysvågen og til stede, mens jeg er her. Jeg er ikke optaget af at realisere mig selv. Jeg vil realisere verden. Om lidt er jeg død og borte, men inden jeg forsvinder, vil jeg gerne gøre underværker. Og verden har mere end nogensinde