Tilsyn: Dårligt arbejdsmiljø kan gøre ansatte syge på Arken

Museet, som ligger i Ishøj, har tidligere fået et påbud om at rette op på arbejdsmiljøet i kunstafdelingen. Det har også fået et påbud om arbejdsmiljøet i kommunikations- og undervisningsafdelingen.

Det seneste påbud gælder alle museets 105 ansatte.

Peter Hasle, som er professor med speciale i arbejdsmiljø ved Aalborg Universitet, siger til Politiken, at det er sjældent, at Arbejdstilsynet taler om risiko for alvorlige sygdomme.

Det understreger også alvoren, at de tre påbud er kommet på tre måneder.