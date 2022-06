26/06/2022 KL. 12:45

Ældre tager også på Roskilde Festival år efter år: »Fest, skæg og samvær er bare en del af vores dna«

Roskilde Festival er ikke kun for de unge. Det er 80-årige Ole Rasmussen et slående eksempel på med sine 45 festivalår i bagagen. Danmarks største festival skelner ikke mellem unge og gamle, men arbejder med tilgængelighed for alle uanset alder, siger festivalens divisionschef.