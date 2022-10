02/10/2022 KL. 07:52

For abonnenter

»Jeg er god til at acceptere ting, jeg alligevel ikke kan ændre«

Ritt Bjerregaard er overbevist om, at man kan øve sig på at være lykkelig. Den 81-årige ekspolitiker ved godt, at hendes kræftsygdom en dag tager livet af hende. Men indtil det sker, nægter hun at lade døden forstyrre den gode stemning.