Overtændt publikum afbrød koncert: Jelling fortsætter som normalt

- Et væsentligt antal publikummer måtte løftes over hegnet.

De to lettere tilskadekomne blev tilset i forbindelse med en forvridning i knæet og et muligt klemt ribben.

Festivalen hæfter sig ved, at ”alle havde det godt efter 15 minutter”.

Til Ekstra Bladet skriver Martin Jensen, at der var blevet gjort forsøg på at få publikum til at tage det mere roligt.

- Mit set er selvfølgelig bygget til at starte en fest, men da publikum begyndte at vise tegn på uro, tog vi en pause. Derefter sørgede jeg også for at skrue ned for, hvor hårdt jeg spillede, men desværre uden held, skriver han til mediet.

Jelling markerer begyndelsen på årets festivalsæson, som er den første siden corona. Duran Duran, MØ og The Minds of 99 er blandt hovednavnene.