Socialdemokratiets medieordfører, Kasper Sand Kjær, afviste, at kravet kom fra hans parti.

Zenia Stampe mener, at der var et behov for at sætte et punktum for et forløb, som hun beskriver som en farce.

- Hele dab-udbuddet var jo et mislykket redningsforsøg for det gamle Radio 24syv, siger hun.

Hun peger også på, at der er et alternativ til P1’s taleradio hos både Radio 4 og en række lokale eller kommercielle radiostationer.

Radiostationen, som i dag hedder 24syv, har tidligere heddet Radio Loud. Stationen begyndte at sende 1. april 2020 og er et resultat af medieforliget fra 2019.

Siden har DAB-kanalen kæmpet med lave lyttertal i målgruppen.

I oktober rettede Radio- og tv-nævnet ”usædvanlig skarp kritik” af stationen for på væsentlige punkter ikke at leve op til kravene for sendetilladelsen.