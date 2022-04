Medarbejderne måtte knibe øjnene sammen, da mediechef gennemgik omstridt rapport

Uden at kende det konkrete forløb undrer hun sig over, at ledelsen har givet andre end ledelsen selv og de involverede navne adgang til at læse rapporten.

»Det er lidt mudret«

»Det er lidt mudret. Hvis begrundelsen for ikke at lægge en rapport på intranettet er, at tilfældige personer af fortrolighedshensyn ikke må læse den, er det også bedst at lade være med at invitere alle inden for på kontoret til en læsning,« forklarer Birgitte Toxværd.

Jes Dorph-Petersen er ikke blevet informeret om sin optræden i rapporten og ser derfor frem til at få sammenhængen forklaret af ledelsen hos Berlingske Media.

»Der er efterhånden intet, der kan overraske mig i mediernes behandling af MeToo-sager. For det er jo kørt fuldstændig af sporet. At Berlingske Media laver en form for efterretningstilsyn er i bedste fald besynderligt. I værste fald galimatias.«