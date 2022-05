»Det er første gang, jeg bevidst har skrevet et album, der ville være smukt, hvis det skulle gå hen og blive det sidste,« siger Peter A.G.

Han sidder ved et langbord i et backstagelokale på spillestedet Portalen i Greve, hvor Gnags lejer sig ind for at øve både nye og gamle sange forud for sommerens mange koncerter.