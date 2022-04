Her fortalte tidligere kormedlemmer om uønsket seksuel opmærksomhed og et seksualiseret miljø.

Operachefen har gentagne gange og over for flere medier afvist konkrete anklager og sagt, at han ikke mener, at have været med til at skabe et seksualiseret miljø.

Både da advokatundersøgelsen fra DR blev fremlagt i november 2021, og da advokatundersøgelsen fra Sankt Annæ Gymnasium kom frem i april i år, støttede svenske opera Michael Bojesen.

Det samme gjaldt, da han onsdag meldte ud, at han kapper båndet til alle bånd til dansk kulturliv. Det gælder både bestyrelsesposten for kunstmuseet Arken og i Det Danske Institut i Rom.

Men mailen fra 2015 er ny for bestyrelsen af Malmø Opera. Og bestyrelsesformand Per-Martin Svensson oplyser til Ekstra Bladet, at bestyrelsen skal drøfte den. Han oplyser ikke, hvornår bestyrelsen mødes.