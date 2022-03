Der er krig i Europa, og det mest fornuftige at gøre er måske at sætte dig ned og læse en roman om det moderne Rusland og Ukraine.

To af de mennesker i Danmark, som ved mest om russisk litteratur, giver her deres bud på, hvilke bøger du kan læse på dansk for at forstå det de lande, der nu er i krig. Det er alvorligt, men det er også »sjovt, gakket og grotesk«, når nobelpristageren og det unge ukrainske håb folder sig ud: