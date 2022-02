Kandis-film har fået både stjerneregn og kritik. Og nu har Mette Frederiksen også fældet dom

»Jeg sad overvældet tilbage. Med stor kærlighed til de mennesker, der er med i filmen. Med kæmpe respekt for Johnny Hansen og Kandis. Og med en stor taknemmelighed overfor holdet bag. Det er en poetisk fortælling. Og et helt enestående indblik i det levede liv,« lyder i stedet skudsmålet fra statsministeren, som også takker filmens instruktør Jesper Dalgaard direkte.

Med omtalen af filmen som en »poetisk fortælling,« lægger hun sig på linje med Jesper Dalgaard selv, som Jyllands-Posten onsdag foreholdt kritikken af, at det blandt andet kan fremstå, som om førtidspensionisten Søren ”Strøm” Christoffersen selv betaler en flybillet for at opleve Kandis på Costa del Sol, selvom det er filmholdet, der betaler. En anden kritik går på tilfælde, hvor instruktøren har bestemt udsmykningen i forskellige scener.

Lars Høj, ejer og daglig leder af Kompagniet og producenten bag et hav af dokumentarer til TV 2 siden 2007, har dog udtalt, at det er »stærkt betænkeligt«, at der er betalt for den omtalte flybillet og i andre tilfælde pyntet op af filmfolkene.

»Det kunne vi aldrig drømme om at gøre – medmindre vi gør opmærksom på det,« har han fortalt.