Kristeligt Dagblad skifter chefredaktør efter 28 år

- Min beslutning om at gå har jeg taget med hjernen og ikke med hjertet. Jeg har været meget glad for mit arbejde, og det ligger mig meget på sinde, at Kristeligt Dagblad bliver ført videre på den bedst tænkelige måde.

- Nu står vi med et rigtigt godt hold til at afløse, både journalistisk og kommercielt. Jeg ser frem til at skulle skrive for avisen, og jeg får mulighed at høre meget andet. Jeg får mere frihed og kan arbejde mere varieret. Det ser jeg frem til, siger Erik Bjerager i pressemeddelelsen.

Den nye ledelse begynder 1. juni.