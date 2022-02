John Williams ville egentlig være pianist. Han havde fået musikken ind fra barnsben via sin trommespillende far og var selv dygtig på tangenterne. Og i øvrigt også på trompet, basun og klarinet. Men som elev på den berømte Juilliard-skole i New York skiftede amerikaneren spor. »Det stod klart, at jeg skrev musik bedre, end jeg spillede det,« sagde John Williams forrige år i et portræt i magasinet New Yorker.

Og komponere kunne han i hvert fald. John Williams har for længst indskrevet sig blandt Hollywoods legender for et musikalsk repertoire uden lige. Star Wars-serien, ”Jurassic Park” og ”Harry Potter” er bare et lille udvalg af de mange film, som han har lavet mindeværdige melodier og symfonier til. Inspirationen til at gå filmvejen kom også fra faren, der havde trommet i Hollywood-studiernes orkestre. John Williams begyndte ligeledes her på sit klaver, men fik ved siden af arbejdet sneget sig ind som komponist på flere film.

Opgaverne voksede stille og roligt i omfang, og i 1968 blev han nomineret til en Oscar for musikken til ”Dukkernes dal”. I øvrigt den første ud af foreløbig 52 nomineringer - kun Walt Disney fik flere. Med musikken til Steve McQueen-filmen ”The Reivers” året efter fangede John Williams instruktør Steven Spielbergs øre. Han hyrede Williams til sine første biograffilm, ”Sugarland Express” og - ikke mindst - ”Dødens gab” fra 1975, og siden har Spielberg stort set ikke brugt andre komponister. I mellemtiden havde Williams allerede hentet sin første Oscar for ”Spillemand på en tagryg”, og snart ville alle de store instruktører have fat i ham. Spielberg opfordrede George Lucas til at bruge sin huskomponist til ”Stjernekrigen”, og Williams leverede de uforglemmelige, storladne temaer, som de fleste husker fra sagnene om Luke Skywalker, prinsesse Leia, Darth Vader og alle de andre.

John Williams’ musik er ofte episk og teatralsk og passer derfor glimrende til det ofte meget svulstige univers i Hollywood-filmene. De kan virke som banale kompositioner, men ifølge Williams selv består det svære netop i at nå frem til et tema, som både er ligetil og virkningsfyldt. Også ”Superman”, Indiana Jones-filmene, ”E.T.”, ”Schindlers liste”, ”Catch Me If You Can” og mange andre prisbelønnede soundtracks står på hans imponerende generalieblad. Nå ja, så har John Williams også hen ad vejen høstet i alt fem Oscar-statuetter, 25 Grammy’er, fire Golden Globes og det løse. Det seneste årti har han skruet lidt ned for tempoet, men trods sin høje alder er han stadig aktiv som komponist og dirigent. Til april skal han for eksempel lede den berømte violinist Anne-Sophie Mutter og et symfoniorkester igennem et udvalg af sine værker. Til sommer fejres hans runde fødselsdag desuden med tre dages æreskoncert i Kennedy-centret i Washington D.C. Og helt færdig med det store lærred er han heller ikke. John Williams lægger også musik til den femte Indiana Jones-film, der ventes i biograferne næste år. /ritzau/