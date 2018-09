Får international opmærksomhed: Arkæologer har fundet sjældent musikinstrument i Ribe

Ind i mellem har arkæologer held med at finde skatte af sådan en karakter, at de har potentiale til at udfylde tomme kapitler i historiebøgerne. Eller som her: Kapitler, man ikke helt vidste, skulle være der.



Det var tilfældet i juli, da man under et udgravningsprojekt i Ribe gjorde et - ifølge holdet - »enestående« fund. Egentlig ville Søren Sindbæk, professor i middelalderarkæologi ved Aarhus Universitet, gerne have ventet nogle måneder endnu med at fremlægge fundet for at se de nærmere undersøgelser an.

Men for nylig kom en journalist fra Kristeligt Dagblad på sporet af historien om det specielle musikinstrument, som arkæologerne gravede ud under det 14 måneder lange Northern Emporium-projekt i vikingebyen, så nu er katten ude af sækken. Ved udgravningen fandt man i et hus fra omkring 720 et stykke af en lyre – et strengeinstrument af en type, mange nok vil forbinde med den tonedøve trubadur fra ”Asterix”.

»Det er et fund, som man aldrig før har gjort i Danmark fra Vikingetiden. Vi har kunnet spekulere meget over, hvad de har haft af musik. Men fundet her rykker på, hvad vi ved om kulturen, og hvordan vi skal forestille os fortiden,« siger Søren Sindbæk.

Udgravningen stod på over 14 måneder i Danmarks ældste by, Ribe. Foto: Søren Sindbæk

International opmærksomhed

Der er kun fundet en lille håndfuld af sådanne instrumenter fra den tid i hele Europa. Således er holdet ifølge professoren blevet »bombarberet« med henvendelser fra nysgerrige musikarkæologer i Norge, England, Tyskland og Nordamerika, siden man lagde en video, hvor lyren kunne ses, fra udgravningen på Facebook i sommer.

Udgravning i Ribe Det er arkæologer fra Aarhus Universitet og Sydvestjyske Museer, der har gjort fundet ved Danmarks ældste by. Projektet hedder Northern Emporium og ledes af Søren Sindbæk, professor i middelalderarkæologi ved Aarhus Universitet. Der har været tvivl om, hvorvidt Ribe dengang var et sæsonmarked, som man forlod igen efter at have handlet, eller om der var helårsbeboelse på stedet. Forskerne føler sig nu sikre på, der var tale om permanent bebyggelse med huse allerede fra 720-tallet. Carlsbergfondet og Danmarks Grundforskningsfonds center UrbNet på Aarhus Universitet har muliggjort udgravningerne.

»Den er bestemt ikke hjemmegjort. Det er meget fint forarbejdet, det stykke vi har. Det er bygget af en instrumentmager. Sådan en har der åbenbart været. Og der har også været en, der kunne spille på den. Det er en kunst at spille lyre, så det er ikke bare et instrument, man tager i hånden.«

Han tror, at Ribe-lyren vil komme til at indgå i historiebøger om musikken i vikingetiden og jernalderen fremadrettet. Indtil nu har man kun haft en stemmeskrue fra den tid at forholde sig til, siger han. Fundet fører til mange spørgsmål i Søren Sindbæks hoved. Heriblandt om gamle skjaldevers i virkeligheden var sange.

Undervejs i sit arbejde er han stødt på en historie fra slutningen af 700-tallet om en missionær fra Frankerriget, der i en scene mødte en blind sanger, som også var kendt for at være dygtig til at spille på lyre.

»Der er små glimt, der fortæller, at der har været sådan noget. Hvis man sætter det sammen, er det formodentlig det, vi kalder en skjald, der har spillet på sådan en. Vi har skjaldedigtene bevaret, men vi ved i virkeligheden ikke, hvordan de blev opført. Nogle forskere forestiller sig, at han har stillet sig op og deklareret det som et digt. Spørgsmålet er nu, om vi i virkeligheden skal forestille os, at han har stået og sunget det med akkompagnement. Så går det måske pludselig fra Michael Strunge til Bob Dylan.«

Arkæologerne har også fundet perler, der viser, at man på smykkesmedenes værksteder har kunnet håndtere glas på »overraskende avanceret« vis, forklarer Søren Sindbæk. Bl.a. ved at give glasset forskellige farver ved at tilføre mineraler. Foto: Søren Sindbæk

Arkæologer har gjort flere tusinde fund i Ribe

En vigtig brik

Lyrestykket er nu sendt til konservering. Det er en langvarig proces, der går ud på at frysetørre træet meget langsomt, så det ikke klapper sammen som en våd karklud. Man tilfører et imprægnat, som styrker træets cellestruktur for derefter at trække vandet ud. Processen tager nogle måneder, og før da kan man ikke undersøge den nærmere.

Ved at bestemme træsorten kan man måske knytte lyren til udlandet eller fastslå, om den kun kan være lavet af dansk træ. Og ved at undersøge instrumentet for slid, kan man måske også komme nærmere en datering.



»Det er hverken Egtvedpigen eller Jellingestenene, men jeg synes, det er et enestående fund. Der er en vigtig brik, når man skal sætte puslespillet sammen om musikkulturen i Europa i Oldtiden og Middelalderen,« siger Søren Sindbæk.

Foruden lyren har man fundet bl.a. rensdyrtakker fra Norge, drikkeglas fra Belgien og perler fra Mellemøsten, som fortæller om datidens handelsliv i Danmarks ældste by. Standardhistorien i vikingebøgerne har lydt, fortæller Søren Sindbæk, at Ribe var et sæsonmarked indtil 790, men udgravningen har overbevist ham om, at området allerede tidligt i 700-tallet fungerede som et bysamfund med permanent beboelse.