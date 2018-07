Harry Potter-festival i Odense må ændre navn efter forbud

I 15 år er kappeklædte hekse og troldmænd fra hele landet i efterårsferien valfartet til Odense for at være en del af den magiske Harry Potter-festival.

Men nu er det slut med at markedsføre den efterhånden omfattende begivenhed med navnet på drengen, der ikke kunne slås ihjel.

Ifølge Fyens.dk har selskabet Warner, der administrerer rettighederne, nedlagt forbud mod brug af specifikke navne og stedbetegnelser fra forfatteren J. K. Rowlings elskede univers. Og nu da den tre dage lange danske festival tiltrækker flere end 10.000 gæster årligt, er den så stor, at den må omfattes af forbuddet, er det blevet besluttet.

»Vi har gennem årene været i løbende dialog med Warner Bros. Studios, som administrerer alle rettigheder vedrørende Harry Potter-universet. Dialogen har været meget positiv, og vi respekterer selvfølgelig, at selskabet nu vurderer, at festivalen har nået en størrelse og udbredelse, som betyder, at de beder os om at ændre navnet fremadrettet,« siger Kent Skov Andreasen, chef for Biblioteker og Borgerservice til Fyens.

I løbet af foråret og sommeren har Warner kontaktet en række amerikanske festivaler og arrangementer, der på uautoriseret vis har gjort brug af Harry Potter-brandet. De må nu sadle om og markedsføre sig under et mere generelt magisk tema.

Det gælder således også i Odense, hvor 12.500 gæster i fjor dukkede op til den magiske byfest. Nu skal man i gang med at finde på nye kreative navne til aktiviteterne. Foreløbig har man omdøbt hele begivenheden til "Magiske dage i Odense", mens man brygger på det endelige navn i heksekedlen.

Gæsterne vil fortsat kunne deltage i magiske sportsgrene og troldmandsdueller, lover arrangørerne på Odense Bibliotekerne.Men eksempelvis må man formentlig tage sin U.G.L.-eksamen (Udmærkelse for genialitet og lærevillighed, red.) et andet sted end på den ellers præstigefyldte hekse- og troldmandsskole Hogwarts.

»Vi holder fast i mange af de gode og gammelkendte aktiviteter – Quidditch-turneringen, Harry Potter-koncerterne med symfoniorkestret, togturen og mange andre aktiviteter, men mange bliver med friske navne og vi tilføjer også helt nye aktiviteter og samarbejdspartnere,« skriver festivalen på Facebook.

Samtidig vil man forsøge at komme den voksende efterspørgsel på aktiviteter til deltagere over 12 år i møde.

»I år vil festivalen på mange måder ligne de foregående år, men fremadrettet vil det nye koncept favne et større og mere generelt fantasy-univers og bl.a. tilbyde mere til unge og voksne.«