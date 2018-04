Sådan ser en lyd ud: Forside med støjende kampfly fik en pris

Selv om onlinemedierne kæmper for at overtage scenen, bliver der stadig lavet masser af flotte avissider rundt omkring i landet. Altså sådan nogle af papir. Juryen for Årets Avisside 2017 gav således torsdag i Pressens Hus i København 19 priser til syv aviser for fornemt avisdesign.

Det er brancheorganisationen Danske Medier, der hvert år uddeler priser for det bedste inden for dansk avisdesign. Medlem af dommerkomitéen Lea Korsgaard fra Zetland roste det store arbejde, der bliver lavet rundt omkring på redaktionerne for at formidle journalistiske historier med »wauw-effekt«.

»Avisdesign er kødeliggørelsen af den journalistiske idé. Det er designet, der gør, at vi kan mærke, sanse og nærmest dufte historien,« sagde hun.

Jyllands-Posten blev topscorer med seks priser, hvoraf fire var hædrende omtaler, mens to var af sølv.

Der blev kun uddelt et gulddiplom. Det gik til dagbladet Politiken for en reportage om danske landskaber i kategorien Åben Klasse – fortalt i Politikens PS-sektion.

Et billede af lyd

Jyllands-Postens to sølvdiplomer blev dels givet for en sektionsforside fra JP Aarhus om den farverige udstilling på Aros, som bl.a. førte til at Mindeparken blev farvet rød, og dels for en forside om støj fra kampfly. Som begrundelse for den sidstnævnte sagde Lea Korsgaard bl.a.:

»JP har begået en forside med al for høj decibel. Om man så må sige. Forsvarsministeriet havde tænkt sig at tillade nye kampfly at måtte larme mere end den tilladte grænseværdi. Vist ved et billede af lyd. Idéen med at sammensætte en grafisk illustration af lyd med en illustration/ikon af et kampfly er rigtig, rigtig god idé. Det er smukt udført og velplaceret på siden.«

Ud over Politiken og Jyllands-Posten var der også priser til JydskeVestkysten, Weekendavisen, BT, Midtjyllands Avis og Nordjyske Stiftstidende.

Årets jury, der havde fundet de nominerede avissider ud af en bunke på 120 indsendte forslag, bestod af Marianne Bahl, Børsen, Lea Korsgaard, Zetland, og Henrik Birkvig, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.