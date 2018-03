JP-fotograf har vundet pris ved Årets Pressefoto: »Der er drøn på handlingen i vinderbilledet«

Med et billede af rugbykvinderne fra Odder vandt Jyllands-Postens fotograf Casper Dalhoff førstepladsen i kategorien "Årets Sportsbillede Action" ved Årets Pressefoto 2017.

Priserne blev fredag uddelt på Den Sorte Diamant i København.

Fotojournalist Casper Dalhoff vinderbillede fra Odder. FOTO: CASPER DALHOFF

Om billedet skriver juryen:

»Der er drøn på handlingen i vinderbilledet, som er plukket fra en serie indsendt i Sports Reportage-kategorien. Dommerne kunne slet ikke stå for den action, der er i billedet af rugbykvinderne, som slås for bolden. Gestik, hænder, øjne, munde, hår, snot og mudder allevegne – alt fortæller om en sport, som ikke er for sjov. Vi er langt fra det polerede OL, og i stedet oplever vi en uhørt grad af kontakt. Det var især den vilde intensitet, der fik dommerne til at dvæle ved ansigterne. Billedet er skulpturelt og superflot komponeret, alle er ‘på’ og har fantastiske ansigtsudtryk, og hånd samt bagdel går fri af kanten. Juryen var også begejstret for hele serien, men da den ikke kunne vinde i reportage, og der kun kan nomineres et enkelt billede i denne kategori, rykkede billedet over i denne kategori og vandt.«

Som vinder af "Årets Sportsbillede Action" har Casper Dalhoff modtaget Jysk Fynske Mediers pris.

Se hele Casper Dalhoffs billedserie her:

Foto: Tackle, tackle, tackle…

Også Jyllands-Postens fotopraktikant Laura Krogh har vundet ved fredagens prisuddeling. Det skete i kategorien "Årets Korte tv/web-indslag".

Hun løb med prisen for et projekt lavet på Danmarks- Medie- og Journalisthøjskole, før hun kom i praktik.

Jyllands-Postens anden fotopraktikant Morten Lau Nielsen var nomineret i kategorien "Årets Danske Hverdagsbillede" - også med et billede han tog, før han kom i praktik på Jyllands-Posten.