»I'll be there for you«: Trailer for "Friends"-film spreder sig på nettet - men den er falsk

Fans har sukket efter det i flere år, mens rygterne har svirret. Særligt på 10-årsdagen for seriens afslutning i 2014 troede mange, at en "Friends"-film ville se dagens lys.

De sidste par dage har en trailer med titlen "The One With The Reunion" på de sociale medier pustet nyt liv til rygterne om, at den populære tv-serie ville blive versioneret til en spillefilm med karaktererne Monica, Chandler, Rachel, Pheobe, Joey og Ross.

Traileren viser skuespillerne, som de ser ud ca. 10 år efter seriens afslutning, spille forskellige scener overfor hinanden. På Facebook er den blevet delt næsten 400.000 gange.

Men selvom traileren umiddelbart kan virke rigtig, er den falsk.

Fans har nemlig lagt mærke til, at traileren er et sammenklip af forskellige scener, som skuespillerne har spillet overfor hinanden i andre tv-serier - som for eksempel i Lisa Kudrows serie "Web Therapy" og i Courteney Cox's serie "Cougar Town."

Der er altså blot tale om en fan, der har klippet brudstykker af videoklip sammen.

Håbet for en reel spillefilm, der samler enderne, hvor sidste afsnit slap, er blevet slukket flere gange.

I 2014 - netop på 10-året for seriens afslutning - havde den amerikanske tv-vært Jimmy Kimmel bygget en kopi af en af "Friends"-lejlighederne, som han fik Jennifer Aniston, Courteney Cox og Lisa Kudrow til at spille en historie, han selv havde skrevet, i.

Men en rigtig spillefilm blev det altså ikke til.

Særligt Matthew Perry, der spiller karakteren Chandler Bing, har flere gange været afvisende overfor idéen. Han føler, at det vil »ødelægge« seriens slutning, hvis man laver en film.

»Det er problemet med at lave en reunion eller en film - for serien sluttede så godt, at man ikke har lyst til at ødelægge det,« har han tidligere sagt til Glamour Magazine.

Fans kan altså komme til at vente længe, hvis de stadig drømmer om en "Friends"-film.