Det er ikke hver dag, man kan se tonstunge amerikanske militærkøretøjer på gaderne i Aarhus. Eller jo, det er det faktisk lige for tiden. For denne blev ugen, da US Army læssede så meget isenkram af på Aarhus Havn, at det vil tage en flåde af lastbiler flere uger at fragte det hele videre til den endelige destination: Østeuropa