Naboerne til store anlægsprojekter fortjener en afklaring

Debatten vil sikkert herske længe endnu. Men her og nu vil jeg først og fremmest forholde mig til projektets naboer. Uanset om man er for eller imod, er kattepinen nu trukket yderligere ud for alle dem, som er berørt af projektet. I den forstand er det svært at være uenig i Lone Jakobis analyse: Det værste for mange borgere vil i min optik være en lang fremtid i uvished.

Sådan går det alt for ofte med den slags store projekter. Listen af linjeføringer, som har efterladt deres naboer i en form for årelangt vakuum, synes i hvert fald lang.

Der er Marselistunnelen, som har været på tegnebrættet siden 1997. Der, hvor staten i fjor bidrog med 1 mia. kr. til anlægget af tunnelen under Marselis Boulevard, så lastbilerne forsvinder fra gadeplan, og Aarhus Kommune kan anlægge et nyt og grønnere byrum og binde byen bedre sammen. Gennem mange år har beboerne langs Marselis Boulevard vidst, at deres kvarter måske/måske ikke gennem en årrække bliver forvandlet til en gigantisk byggeplads. Nu er planen at igangsætte projektet i 2025, men om tunnelen skal bores eller graves er f.eks. stadig uvist.

I Favrskov har debatten om en linjeføring for Rute 26 til Viborg hersket i årevis. Og så er der Togfonden, som borgere i Solbjerg har følt sig stavnsbundet af siden 2013. Her spøger en togstrækning mellem Hasselager og Hovedgård. Den bliver måske/måske ikke til noget en dag – en afklaring, der med regeringens store infrastrukturplan i fjor blev udskudt til 2035.