I avisartikler, podcasts, læserbreve og på tv tales om de unges mistrivsel – vi har en trivselskrise.

Vi vil i denne kronik give vores bud på, hvor vi ser trivselsproblemerne i Aarhus Kommune, og hvad vi ser som nødvendigt for at løse problematikken.

Vi tror bestemt ikke, at vi har alle svarene, eller at der findes nemme løsninger, men vi ønsker at tage ansvar for den del, vi kan løse som lokalpolitikere.