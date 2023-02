Lad os selv bestemme farten og sænke støjen

Kære transportminister Thomas Danielsen

Jeg skriver dette åbne brev, fordi du skal vide, at du står med muligheden for at hjælpe rigtig mange mennesker til et bedre og sundere liv. Og jeg skriver, fordi vi politikere ude i kommunerne har brug for at blive lyttet til og hjulpet.

I Aarhus Kommune har vi et af de steder, hvor flest mennesker bor tæt på motorvejen. Særligt ved Viby og Stavtrup. Flere af vores borgere lever med den umenneskelige støj fra Aarhus Syd Motorvejen. Støj, der over årene kun er blevet værre. Støjkortene og målingerne taler sit tydelige sprog, vi er langt over, hvad der er rimeligt, og hvad Sundhedsstyrelsen anbefaler.