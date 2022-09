Undervisning af børn og unge om sex

Er forældre uegnede til at undervise deres egne børn og unge om sex?

Hvis man læser debatindlægget ”Vi skal snakke meget mere om sex” i JP Aarhus den 12. september, ser det sådan ud. For det ”unge seksualråd”, som foreslås af rådmand Christian Budde, Thomas Hübertz, forebyggelseschef i AIDS-Fondet, og Julie Rokkjær Birch, direktør for Museet Køn, indgår forældre ikke i rådet. Det ser ud til, at de som den socialdemokratiske Laura Rosenvinge i Københavns Borgerrepræsentation ikke tør overlade til forældrene at opdrage deres børn mht. køn og seksualitet.