Bilist er løsladt efter mistanke om narkopåvirket dødskørsel

Bilisten blev efter ulykken anholdt af Østjyllands Politi, da man mistænkte ham for at være påvirket af stoffer.

Fredag blev den 18-årige mand fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Aarhus med krav om varetægtsfængsling.

Dommeren valgte imidlertid ikke at varetægtsfængsle den 18-årige. Til gengæld fik politiet yderligere tre døgn til at efterforske sagen, mens manden er frihedsberøvet.

I pressemeddelelsen mandag skriver Østjyllands Politi, at den første screening af en blodprøve forelå fredag. Den indikerede dog ikke, at den 18-årige skulle have haft narkotika i blodet. Derfor blev han løsladt samme dag.