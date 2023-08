21/08/2023 KL. 06:00

Velkommen til ”Climateville”: Aarhus Byråd gør klar til indgreb mod biler i Aarhus C

Færre p-pladser, beboerparkering kun til elbiler og hop i prisen for parkering. Et byrådsflertal vil tage kontante metoder i brug for at få aarhusianerne til at bruge kollektiv transport. Venstre frygter en heksejagt på bilister.