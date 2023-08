Sidste klap-undersøgelser

Fra flåden foretages boringer, der går 6-26 meter ned i havbunden.

Når teknikerne er færdige med at optage prøver i farvandet ved Østhavnen, skal de analyseres, oplyser Daniel Møller Jensen, og han forventer, at havnen kan begynde at anlægge ydermolen, der skal omkranse hele havneudvidelsen, i starten af 2025.

For at kunne anlægge molen, skal der ifølge den nuværende plan klappes – altså optages og dumpes – ca. 400.000 kubikmeter havbundsmateriale. De oprindelige planer om at klappe ved Fløjstrup Strand blev droppet efter kritik, og Aarhus Havn er nu ved at undersøge muligheden for at klappe i et område vest for Sjællands Odde, som ligger 43 km fra Aarhus Havn.