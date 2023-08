Mørke skyer trækker ind over Brandbygegaard i Amstrup syd for Odder. Gårdejerne Lone Vitus og Søren Kvist – lokalt kendt som ”Lone Landmand” og ”Søren Sørøver” – viser rundt mellem afgrøder og vinmarker med svalerne flyvende omkring sig i gummistøvlehøjde. Endnu et varsel om regnvejr.