Hvad har lækat, brud, ilder, skovmår, husmår, grævling og odder tilfælles?

Svaret er, at de alle syv er medlemmer af den danske mårfamilie.

Derudover er de fleste af dem også truede, men man ved kun lidt om, hvad der truer dem. Derfor skal et nyt forskningsprojekt hjælpe med at kaste lys over, hvordan disse små dyr bedre kan beskyttes fremover.