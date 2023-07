For optimistiske

Unity Aarhus er i Aarhus-sammenhæng et nyt koncept med fuldt møblerede lejligheder og adgang til en række fællesfaciliteter som fitness, vaskeri, arbejdspladser, møderum og fælleskøkkener.

Målgruppen er studerende, men også såkaldte young professionals, altså yngre mennesker i job med behov for en nem bolig, og derudover f.eks. skilsmisseramte og andre personer, der kan have brug for en midlertidig bolig, da boligerne kan lejes i korte perioder ned til fire måneder.

Med det nye koncept er spørgsmålet, hvor stort behovet er i Aarhus.

»Vi tror, behovet er der. Vi har nok været for optimistiske her op til starten, men vi satser på at have fuldt udlejet til december, for når Unity åbner, og folk får øje på os, kommer lejerne. Vi har kontakt med virksomheder, som er interesseret i at leje lejligheder, og så er Aarhus en by med mange unge mennesker og en stor befolkningsvækst,« siger Martin Dyrholm.