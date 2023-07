26/07/2023 KL. 17:00

Torbjørn Pedersen har været i alle verdens lande uden at flyve

I 2013 gav Torbjørn Pedersen sig i kast med et tilsyneladende umuligt projekt, der gik ud på at besøge alle verdens lande uden brug af fly. Her 10 år senere er han landet i Danmark, og missionen er fuldendt.