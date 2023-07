Sommerens omgang af Grøn Koncert blev skudt af med et brag allerede torsdag i Tårnby.

Her var 26-årige Christian Nørregaard Strøm en af de over 700 frivillige, der var med til at stille det hele op på koncertpladsen.

Det er ottende gang, at han er med som frivillig til Grøn Koncert, hvor det samlede overskud går til Muskelsvindfonden. En organisation, der står Christian Nørregaard Strøm nær, da sygdommen har fyldt en stor del af hans liv.