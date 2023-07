03/07/2023 KL. 06:00

S: Ny Central Park skal være bilfri

Vinder af arkitektkonkurrence om ny musikhuspark i Aarhus er fundet. Trods kritik fastholder Socialdemokratiet, at Frederiks Allé skal lukkes for biler. Kulturrådmand vil først have trafikken undersøgt.