29/06/2023 KL. 08:00

Mads Moos Larsen kan hoppe over to meter høje Niklas Landin

Fredag d. 23 juni sprang Mads Moos Larsen fra Aarhus 1900 atletik så højt, at han for fjerde gang i streg vandt DM-guld i højdespring. Men hvordan træner man sin krop til at springe over to meter op i luften?