Det er en lummer formiddag i Elsegårde i det sydlige Syddjurs. Vi skal på standen med urteeksperten Thomas Laursen. Ikke for at bade, men for at finde mad i naturen – for lægfolk måske ikke det mest oplagte sted at lede.

»Her er masser af mad,« forsikrer Thomas Laursen, som vi møder i et sommerhus i første række.