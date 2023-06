15/06/2023 KL. 12:00

For abonnenter

AGF køber »halvpart« i håndboldklub

Skanderborg Aarhus Håndbold skifter navn, ejerforhold og logo. AGF bliver en del af pakken. Planen er, at det skal skabe mere »balance« mellem klubbens forankring i de to østjyske byer. Uden at ændre for meget.