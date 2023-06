26/06/2023 KL. 10:45

Ålegræs skal skabe liv på Aarhus Ø

Ålegræs er vigtig for livet på havets bund, men bestanden er faldet betydeligt. Søndag mødte frivillige og Projekt Kysthjælper op på Aarhus Ø for at rette op på problematikken.