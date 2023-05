Det har ikke været muligt at få en kommentar fra den nye formand, men næstformand Michael Korsholm Jørgensen forklarer, at bestyrelsens opgave bliver at kigge på antenneforeningens fremtid.

»Den rolle, som antenneforeningen har løftet i mange år, er markant forandret. For fem år siden fik vores medlemmer tv og internet via en symbiose med Stofa. Det har vi gjort op med,« siger næstformanden.

Det fik stor mediebevågenhed, da Stofa i oktober og november sidste år skrev til tusindvis af aarhusianere, at de var blevet tvangsopsagt og skulle vælge en anden tv- og internetudbyder inden for få måneder. Baggrunden var, at Antenneforeningen Aarhus brød samarbejdet med Stofa ved at købe udbyderen ud af det fælles kabel-tv-net for 88 mio. kr.