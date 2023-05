24/05/2023 KL. 12:45

Bakken Bears blev mestre, men havde svært ved at finde et sted at fejre det

Bakken Bears kan kalde sig danske mestre i basketball for 21. gang i historien. En usædvanlig bedrift, men også en bedrift, som var svær at fejre. For er der overhovedet noget åbent efter midnat i Aarhus på en mandag?