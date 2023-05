I strafudmålingen har retten bl.a. taget hensyn til, at Mikkel Hvid Tønnesen to gange tidligere er blevet fradømt førerretten på grund af overtrædelser af færdselslovens bestemmelser. I 2011 blev han bl.a. idømt ni måneders fængsel og frakendelse af førerretten i fire år for at have kørt over for rødt lys i Hadsten med mindst 100 km/t. I krydset ramte han en anden personbil, hvis fører fik brud på kravebenet samt i kraniet og måtte sygemeldes i over to måneder. Dengang blev der også fundet flere euforiserende stoffer i den tiltaltes blod.

Under tidligere retsmøder er det også kommet frem, at han har domme for adskillige hastighedsovertrædelser, promillekørsler, besiddelse af euforiserende stoffer og for at køre uden kørekort.

Under sin domsafsigelse henviste dommeren til en markant skærpelse af straffen for vanvidsbilisme fra marts 2021.

»Domsmandsretten har lagt vægt på, at du førte bil med tre stoffer i blodet, og fundet dig skyldig i uagtsomt manddrab. Samtidig var der forud for ulykken et kort kørselsforløb. Med strafskærpelsen, der er vedtaget, som lyder på 150 pct., har domsmandsret ment det er passende med seks års fængsel,« sagde dommeren.

Mens parret i den torpederede BMW blev dræbt på stedet, slap Mikkel Hvid Tønnesen med nogle brækkede ribben, mens hans kammerat, der sad på passagersædet, også fik nogle skader ved ulykken.

Mikkel Hvid Tønnesen har op til dommen siddet varetægtsfængslet i mere end ni måneder, som modregnes straffen.

Han ønskede ikke at kommentere dommen, men bad om betænkningstid til at beslutte, om han vil anke dommen

Anklager Mathilde Paulsen gik efter otte års fængsel, men er ikke utilfreds med strafudmålingen.

»Den er udtryk for en klar skærpelse af straffen end tidligere. Men det er en relativ ny skærpelse, hvor vi ikke helt kender niveauet. Nu har byretten vurderet denne sag til seks års fængsel, og nu skal jeg hjem og læse dommen igennem,« siger hun.